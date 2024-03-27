Украинские беженцы в ФРГ получили письма от посла с призывом искать работу

Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев начал рассылать письма проживающим в Германии украинцам с призывом активнее искать работу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали фотографию письма, на котором стоят подписи Макеева и двух немецких чиновников. В тексте послания содержатся советы по поиску работы и аргументы, убеждающие в необходимости скорейшего трудоустройства, среди которых возможность найти новых друзей, улучшить навык владения немецким языком и получить опыт работы в иностранных компаниях, который окажется полезным после возвращения на родину. Также в письме приводятся ссылки на сайты и видеозаписи, призванные помочь с поиском работы.

По данным СМИ, письмо получили и официально работающие на территории Германии украинцы.

До этого украинские беженцы в ФРГ призвали немецкие супермаркеты прекратить торговлю шоколадом Milka производства компании Mondelez, так как она не покинула российский рынок.

Ранее в ФРГ предложили лишить пособий украинских беженцев.