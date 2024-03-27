Психолог МЧС объяснила, как читать новости после трагедий

После трагедий, подобных теракту в «Крокус Сити Холле», психологи советуют людям не потреблять новости хаотично. Об этом в интервью ТАСС рассказала замдиректора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева.

По словам специалиста, беспрерывное чтение новостной ленты в течение дня перегружает психику, поэтому нужно структурировать этот процесс. Она отметила, что психологи МЧС советуют потреблять информацию из двух-трех источников, а также составить расписание чтения новостей: например, открывать их только утром, днем и вечером в определенное время. Так человек будет в курсе событий, но не перегрузит мозг.

Инцидент в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По данным на 27 марта, в результате случившегося пострадали порядка 360 человек.

Ранее сообщалось, что в СК поступило почти 150 заявлений от потерпевших о пропаже их родных в «Крокусе».