Спасший более ста человек охранник «Крокуса» рассказал о психологических проблемах

Охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков во время теракта помогал спастись посетителям и в общей сложности вывел из здания более сотни человек. В беседе с RT он рассказал, что спустя некоторое время столкнулся с проблемами на фоне постстрессового синдрома.

Охранник рассказал, что после случившегося не может есть, пить и спать, а также внезапно начинает плакать, вспоминая трагедию. Сейчас мужчина лечится у психотерапевта, ему прописали лекарственные препараты.

Что касается физического здоровья, то, по словам Осанушкова, он почти не пострадал – только надышался дымом, который выходил из легких в течение двух дней, и сорвал голос, когда кричал, чтобы собрать людей и вывести их на улицу.

Охранником «Крокуса» Осанушков проработал 12 лет, до этого служил в армии и работал силовых структурах. Живет в Ярославле, а в Москву ездил по графику работы.

Напомним, Осанушков также рассказывал, что во время нападения находился около рамок металлоискателя, его стоящий рядом товарищ стал жертвой стрельбы. По словам охранника, он успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса, чтобы террористы не смогли выйти.

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