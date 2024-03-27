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Адвокаты обвиняемых в теракте в «Крокусе» пока не жаловались коллегам на угрозы

Защитники обвиняемых в теракте в «Крокусе» в ФПА не обращались

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) рассказали, что к ним не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в ФПА прокомментировали публикации СМИ о том, что адвокатам начали поступать угрозы.

По мнению президента ФПА Светланы Володиной, подобные угрозы прозвучали от горя, отчаяния и непонимания роли адвоката в процессе. Она подчеркнула, что защитник должен быть в каждом уголовном деле, в каком бы тяжелом преступлении ни обвинялся человек.

Об угрозах адвокатам рассказала журналистка mk.ru, член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, от защитников требуют отказаться от дела, в ином случае обещают расправиться с ними и их семьями.

До этого стало известно, что адвокаты обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» угрозы. От них требуют отказаться от участия в процессе.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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