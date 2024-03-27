Запустивший в день траура после теракта в «Крокусе» фейерверк крымчанин извинился

Житель Севастополя, запустивший фейерверк 24 марта в день общенационального траура в связи с терактом в комплексе «Крокус Сити Холл», извинился за случившееся. Видео с извинениями опубликовал Telegram-канал Управления МВД России по Севастополю.

«Запустил фейерверк в день траура. Об этом я не знал. В этом раскаиваюсь, больше такого не повторится. Прошу извинений у тех, кого обидел или оскорбил», — говорит на камеру севастополец.

Мужчина вместе со знакомым запустил фейерверк у жилого дома 19Б по улице Загордянского. Очевидцы сняли это на видео и отправили запись правоохранителям.

Кроме того, севастополец нарушил указ губернатора об ограничении на использование пиротехнических изделий. В отношении него составлен административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По ней севастопольцу грозит штраф от одной до 30 тыс. рублей.

Ранее в Астрахани иностранцев задержали за громкую музыку в день траура.