Власти Италии призвали своих граждан не посещать Москву

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai2 призвал граждан страны не посещать Москву.

По его словам, около полумиллиона итальянцев планируют отправиться за границу на пасхальных каникулах.

«Мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта», — поделился министр.

8 марта итальянское внешнеполитическое ведомство рекомендовало отложить все поездки в Россию и «оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым».

До этого Таяни в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Министерство иностранных дел Италии предупреждало сограждан о том, что необходимо воздержаться от поездок в Российскую Федерацию из-за опасности терактов. По его словам, такая опасность «была в воздухе».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».