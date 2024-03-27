Россиян предостерегли от выхода на подтаявший лед

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили об опасности выхода на весенний подтаявший лед. Сообщение пресс-службы ведомства приводит «Радио 1».

«Под влиянием плюсовых температур и солнечных лучей ледяная корка превращается в рыхлую массу из снега, воды и льдинок, которая не способна выдержать на себе вес человека. Провалиться под лед может и ребенок, оставленный без присмотра, и опытный рыболов, поэтому на ледяном панцире нужно всегда соблюдать бдительность и осторожность», — подчеркнул замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Он рекомендует не выходить на весенний лед без веских причин и поскорее завершить сезон зимней рыбалки.

До этого главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева предупреждала, что прогулка ребенка у водоемов и нахождение на льду может привести к необратимым последствиям.

Она посоветовала объяснить детям, что в случае падения человека под лед нужно срочно вызвать взрослых или позвонить в 112.

Ранее в деревне Егнышовка Тульской области очевидцы и спасатели помогли выбраться из ледяной воды местному жителю, который пытался спасти свою собаку.