Соцсети раскритиковали блогершу, использовавшую цыпленка в качестве головного убора

В соцсетях раскритиковали блогершу с Филиппин, которая использовала живого цыпленка в клетке в качестве головного убора, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, критике подверглась филиппинка по имени Эбби Домер Салле. Это произошло после того, как она опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно, что на ее голове находится небольшая клетка с живым цыпленком в качестве головного убора.

Снимок возмутил местных зоозащитников, которые потребовали наказать Эбби. Сама женщина уверяет, что не хотела сделать ничего плохого, а лишь следовала последним модным тенденциям. Тем не менее она извинилась за свой поступок и пообещала, что больше не будет шокировать публику такими выходками.

Кроме того, Эбби успокоила всех тех, кто переживал за судьбу цыпленка — с ним все хорошо.

Ранее в соцсетях раскритиковали тренера по боксу, разрешившего детям спарринговаться до крови.