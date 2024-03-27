Правоохранители завершили проверку на складе Wildberries в Электростали

Правоохранители завершили проверку документов работников склада маркет-плейса Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 38 работников склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных.

«38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Все остальные уже вернулись к своей деятельности», — пояснили в компании.

В Wildberries уточнили, что сейчас склад работает штатно.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что сотрудники полиции и «Росгвардии» задержали 21 человека во время рейда на складе Wildberries в городе Электросталь Московской области. Силовики посетили четыре блока из девяти. Они проверяли паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты.

Массовые проверки мигрантов и поступления предложений об ужесточении миграционного законодательства начались после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее МВД сообщило, сколько мигрантов-нарушителей выявили в Москве за прошлый год.