Жители Нижнего Тагила пожаловались на лошадей, а хозяин лошадей — на собак

Полиция Нижнего Тагила проверяет жалобы жителей города на лошадей, гуляющих по улицам. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД. До этого местные жители жаловались в соцсетях на беспризорных животных, «терроризирующих» людей. Владелец лошадей объяснил сотрудникам полиции, что животные убегают, так как боятся соседских собак.

«По информации в соцсетях в отделе полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка. Сотрудники полиции связались с владельцем животных, который в настоящее время находится в Екатеринбурге. Он пояснил, что занимается продажей животных, пока за ними присматривает отец. По его словам, лошади убегают, так как пугаются собак соседей. В настоящее время усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 8.52 КоАП РФ (о жестоком обращении с животными – «Газета.Ru»), которая устанавливает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что до этого владельцу лошадей было вынесено определение по статье о самоуправстве.

До этого в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост с жалобой на беспризорных лошадей, которые разгуливают по микрорайону Рудник имени III-го Интернационала. По словам автора публикации, «полудикие» животные постоянно бегают по улице, из-за чего местным жителям приходится прятаться от них. Также отмечается, что лошади заходят в огороды и выбрасывают мусор из контейнеров. Автор считает, что животные представляют опасность не только для пешеходов, но и для автомобилистов. На видео с места лошади бредут по тротуару, пока на них лают собаки.

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