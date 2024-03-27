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Британка нашла на пляже огромный зуб мамонта

Mirror: женщина из Англии нашла на пляже окаменелый зуб мамонта

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Christine Bien/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Англии нашла на пляже зуб мамонта, пишет Mirror. Сама женщина считает, что ей улыбнулась большая удача.

Как рассказала 56-летняя Крис Бьен, она прогуливалась по пляжу со своим мужем и остановилась, чтобы сесть на камень у воды. Опустив голову, женщина увидела волнистый узор на гравии. Британка поняла, что там что-то зарыто и достала свою находку руками. Оказалось, это был зуб мамонта.

«Он полностью окаменел», — вспоминает Крис.

Британка увлекается археологическими раскопками, поэтому считает, что ей очень повезло найти такой артефакт. Зуб, по словам Бьен, весит два килограмма и, скорее всего, принадлежал степному мамонту, который ходил по земле около 1,8 млн лет назад.

«Этот зуб такой красивый. Я в восторге», — поделилась эмоциями женщина.

Крис планирует сохранить свою находку и выставить ее на всеобщее обозрение.

Ранее ученые заявили о прорыве в проекте по возрождению шерстистого мамонта.

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