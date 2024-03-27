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В Финляндии продлили забастовку, остановившую работу портов

Профсоюзы Финляндии решили продолжить бастовать как минимум до апреля

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Профсоюзы Финляндии объявили о продлении забастовок, которые начались в стране 11 марта. Ожидается, что они прекратятся 7-8 апреля, хотя поначалу речь шла о двухнедельном сроке, передает ТАСС.

Протесты против изменения трудового законодательства остановили работу портов в Финляндии, это спровоцировало прекращение работы нескольких крупных деревообрабатывающих заводов. Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Финляндии предупредила о риске дефицита топлива в случае продолжения акций профсоюзов.

До этого издание Yle со ссылкой на главу обслуживающего автобусные маршруты транспортного предприятия Koiviston Auto Харри Сааренпяя сообщало, что сразу в нескольких регионах Финляндии может прекратиться автобусное сообщение из-за нехватки топлива на автозаправках, вызванной забастовкой профсоюзов.

Забастовка в Финляндии началась из-за реформ кабмина, которые предполагают упрощение увольнений, запрет на проведение забастовок и многое другое. В акциях участвуют сразу несколько объединений, в числе которых профсоюз работников транспортной сферы и профсоюз электриков. В данный момент ущерб экономике Финляндии от забастовок уже достиг порядка €1 млрд.

Ранее аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки.

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