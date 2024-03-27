Москвичи несут цветы к машине соседей — жертв теракта в «Крокусе»

Жители района Внуково в Москве начали приносить цветы к автомобилю Вугара Гусейнова и его супруги Лилит, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая семьи Ольга. У пары остался полуторагодовалый ребенок, они оба работали в аэропорту.

«Я жила в четвертом подъезде, они жили в первом. Про Вугара могу сказать, что это был замечательный человек, который был душой компании, всегда всех поддерживал. Всегда всем помогал, никого никогда не обижал, не сделал никогда никому ничего плохого, всегда был зачинщиком устроить шашлыки, поехать куда-то. Был душой компании, отличным человеком, прекрасным семьянином. Большая семья у них. Лилит, к сожалению, я хорошо не знала, но знаю, что она тоже была замечательной девочкой, моложе его немного. У них остался ребенок, которому полтора года. Цветы начали появляться на следующий день после трагедии, их несут до сих пор, я положила на машину фотографию в рамочке», — сказала она.

Как писал Telegram-канал Mash, Вугар Гусейнов и его супруга были сотрудниками аэропорта Внуково. Когда в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, они хотели эвакуироваться вместе с остальными посетителями, но наткнулись на боевиков. Гусейнов пытался сделать баррикады из барных столов, чтобы спасти людей. Боевики расстреляли обоих.

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек, более 180 – получили ожоги, ранения и травмы. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, четыре человека остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 19 пациентов, в числе которых три ребенка, — в тяжелом.

Ранее очевидцы рассказали, что террористы в «Крокус Сити Холле» стреляли людям в спины.