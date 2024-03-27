Стало известно, почему российский яхтсмен не выходил на связь

Пропавший у берегов Чили капитан яхты «Дочь ветра» Виталий Елагин из Геленджика не выходил на связь из-за поломки спутникового коммуникатора. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из учеников Елагина рассказал, что с самой лодкой все в порядке, о проблемах со здоровьем Елагин также не сообщал.

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, который отправился в 2023 году в кругосветное морское путешествие, ранее пропал у берегов Чили. Как сообщил «Газете.Ru» его друг Алексей Чванов, у путешественника не работал определитель координат и устройство для передачи сообщений, а на связь он не выходил с 19 марта. В поисках Елагина были задействованы МЧС Чили, береговая охрана, ВМС и ВВС.

27 марта стало известно, что Елагин вышел на связь. Об этом сообщила его девушка Юлия. Она рассказала, что 18 марта у яхтсмена порвался парус. Отмечалось, что на борту у Елагина есть запас еды и воды на несколько месяцев.

Ранее друзья пропавшего в Колумбии россиянина назвали четыре версии его исчезновения.