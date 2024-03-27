Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минпросвещения рассказали, каким будет новый курс обществознания

Кравцов: новый курс обществознания будет включать правовое воспитание учеников

close
100%
Официальный телеграм-канал Министерства просвещения России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего выступления в комитете Госдумы по просвещению заявил, что новый курс обществознания, который будет преподаваться с 9 класса, включит в себя правовое воспитание школьников. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет практико-ориентированный курс, в том числе и правового воспитания», — поделился министр.

Предполагается, что в 9 и 10 классе на обществознание будет отводиться один час в неделю. В 11 классе программа останется без изменений — по два урока обществознания в неделю. Кравцов особо подчеркнул, что обществознание не уходит из школьной программы, предмет остается.

До этого Кравцов заявлял, что предмет «История» необходимо делать массовым по сдаче ЕГЭ.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова выступала с инициативой вернуть в государственные экзамены по истории сочинение.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами