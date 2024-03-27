В Минпросвещения рассказали, каким будет новый курс обществознания

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего выступления в комитете Госдумы по просвещению заявил, что новый курс обществознания, который будет преподаваться с 9 класса, включит в себя правовое воспитание школьников. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет практико-ориентированный курс, в том числе и правового воспитания», — поделился министр.

Предполагается, что в 9 и 10 классе на обществознание будет отводиться один час в неделю. В 11 классе программа останется без изменений — по два урока обществознания в неделю. Кравцов особо подчеркнул, что обществознание не уходит из школьной программы, предмет остается.

До этого Кравцов заявлял, что предмет «История» необходимо делать массовым по сдаче ЕГЭ.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова выступала с инициативой вернуть в государственные экзамены по истории сочинение.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.