В Канаде мужчина повис на телефонных проводах, пытаясь скрыться от полиции, пишет Inside Edition.

Как рассказали в полиции Ванкувера, им позвонил мужчина, сообщивший, что неизвестный украл инструменты из его машины. Потерпевший добавил, что видел, как грабитель взял велосипед и скрылся во дворах. После этого вор забрался на крышу здания и начал кидать кирпичи в людей. Офицеры попытались уговорить его спуститься вниз, но тот отказывался.

Когда патрульные начали подниматься на крышу, чтобы арестовать злоумышленника, он попытался перейти на другое здание по телефонным проводам, но застрял на половине пути и повис. Мужчина провисел 45 минут, но в конце концов его силы закончились, и он упал вниз.

Сотрудники были готовы к такому развитию событий, поэтому обезопасили падение преступника. После этого он был доставлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее в Японии арестовали троих мужчин, которые случайно вели прямой эфир своего преступления.