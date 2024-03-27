Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина повис на телефонных проводах, пытаясь скрыться от полиции

Inside Edition: в Канаде мужчина хотел скрыться от полиции и повис на телефонных проводах

close
100%
Vancouver Police Dept.

В Канаде мужчина повис на телефонных проводах, пытаясь скрыться от полиции, пишет Inside Edition.

Как рассказали в полиции Ванкувера, им позвонил мужчина, сообщивший, что неизвестный украл инструменты из его машины. Потерпевший добавил, что видел, как грабитель взял велосипед и скрылся во дворах. После этого вор забрался на крышу здания и начал кидать кирпичи в людей. Офицеры попытались уговорить его спуститься вниз, но тот отказывался.

Когда патрульные начали подниматься на крышу, чтобы арестовать злоумышленника, он попытался перейти на другое здание по телефонным проводам, но застрял на половине пути и повис. Мужчина провисел 45 минут, но в конце концов его силы закончились, и он упал вниз.

Сотрудники были готовы к такому развитию событий, поэтому обезопасили падение преступника. После этого он был доставлен в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее в Японии арестовали троих мужчин, которые случайно вели прямой эфир своего преступления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами