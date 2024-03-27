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Стало известно, как рекомендация МИДа к россиянам отразится на поездках за рубеж

Глава «Арт-тур» Арутюнов: потенциальные угрозы при путешествиях есть всегда

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Shutterstock

В МИДе россиян призвали взвешивать риски при поездках за границу. На туристической отрасли и количестве желающих совершить путешествие в другую страну эта рекомендация не отразится, считает гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Определенные риски существуют всегда, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«Мы в целом живем в постоянных условиях риска, и потенциальные угрозы при путешествиях, конечно, имеют место быть. Тем не менее люди продолжают путешествовать», — заявил Арутюнов, подчеркнув, что турфирмы не отмечают зависимости турпотока от подобных сообщений.

Среди опасных факторов Арутюнов назвал стихийные бедствия – к примеру, землетрясения, природные пожары и другие. Однако, несмотря на подобные угрозы, люди все равно стремятся путешествовать по миру, подчеркнул он.

«Конечно, не надо ехать, например, в Йемен или Сомали. Но туда туристов никто и не отправляет», — добавил он.

Что касается угрозы ареста по запросу США в других странах, то люди, которым это грозит, итак учитывают подобные обстоятельства при планировании поездок, считает глава «Арт-тур».

Напомним, в МИДе предупредили, что от россиян поступали обращения в связи с запретительными мерами ЕС касательно ввоза из РФ личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Также в дипведомстве сообщили о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

Ранее российское посольство рекомендовало россиянам не ездить в Гаити.

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