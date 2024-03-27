В МВД заявили, что фильмы и сериалы не влияют на уровень преступности

Показ криминальных фильмов и сериалов никак не влияет на уровень преступности в Москве. Об этом начальник столичного главка МВД Олег Баранов заявил в ходе своего выступления в Мосгордуме, сообщает ТАСС.

«Я не могу отметить, что показ того или иного сериала как-то повлиял на криминогенность в Москве», — отметил Баранов.

По его словам, на воспитание несовершеннолетних больше влияет среда обитания, нежели просмотр сериалов и фильмов.

До этого директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова рассказывала, что на долю мигрантов приходится около 2% от совокупного количества преступлений в России за 2022 год.

За 11 месяцев 2023 года число преступлений, совершенных иностранцами, составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ.

Ранее начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов в ходе выступления в Мосгордуме рассказал, что большая часть дистанционных хищений в Москве происходит с территории Украины.