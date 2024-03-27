В СК рассмотрят обращение депутатов о расследовании терактов против России

Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования организации и финансирования со стороны западных стран терактов против РФ.

В сообщении говорится, что обращение депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой, а также философа Александра Дугина, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран будет рассмотрено в установленном порядке.

27 марта сенатор Андрей Клишас заявил, что в России нельзя приговорить террористов к высшей мере наказания даже в случае, если мораторий на нее будет снят.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.