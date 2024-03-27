Москвичам пообещали близкую к рекордной температуру воздуха в начале апреля

Температура воздуха в первые дни апреля в Москве может оказаться близкой к рекордной. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что в следующий понедельник, 1 апреля, воздух в городе днем может прогреться до 18°C.

«В первый день апреля в городе прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Дневная температура достигнет 15...18°C. Не исключено, что температура воздуха в этот день приблизится к рекордным значениям», — отметила специалист.

По ее словам, предварительные расчеты синоптиков показывают, что в следующие два-три дня месяца дневная температура воздуха может составлять порядка 16...17°C.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что в апреле в Москве ожидается теплая и сухая погода. По ее словам, конец марта в столице также будет теплым. 31 марта может установиться близкая к рекордной за все 145 лет наблюдений за погодой температура воздуха — +17°C. Максимум для этого дня установился в 2007 году на отметке +17,2°C.

Ранее сообщалось, что всю неделю погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы.