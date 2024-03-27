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Экономист оценил идею депутатов установить бюджетникам единые оклады

Экономист Остапкович: при увеличении окладной части работодатели снизят надбавку

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Depositphotos

В Госдуме планируется рассмотреть законопроект, который установит в стране единый размер базовых окладов для бюджетников. Предлагается закрепить их на уровне не ниже МРОТ – 19,2 тыс. рублей. Однако работодатели могут найти лазейку, и при увеличении оклада, сократить другую часть зарплаты, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с телеканалом «360».

Зарплата бюджетников делится на две части: оклад и надбавка, напомнил, экономист. Причем вторая часть выплат может составлять 50-70% всей зарплаты, подчеркнул он. Зачастую при окладе ниже МРОТ с учетом надбавки зарплата соответствует закону, пояснил он.

Говоря об увеличении оклада, депутаты забывают о второй части зарплаты, которую работодатели смогут скорректировать, чтобы не увеличивать размер выплат работникам.

«Он поставит оклад по МРОТ, но уменьшит надбавку. Поэтому медик получит те же 24 тысячи. Но если в законе пропишут, что надбавка не будет снижена, тогда люди выиграют», — пояснил эксперт, подчеркнув, что без этого уточнения инициатива депутатов никак не отразится на ситуации.

Напомним, также в Госдуме разработали законопроект о выплате заработной платы не ниже уровня МРОТ. Также депутаты призывали установить базовую учительскую ставку не ниже уровня двух МРОТ на уровне субъекта.

Эксперты ранее составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке.

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