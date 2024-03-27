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В Сбере рассказали о выгоде кредитной СберКарты

СберКарта помогла россиянам сэкономить 1,5 млрд рублей в аптеках и медучреждениях

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Более 9 млн клиентов Сбера сэкономили 1,5 млрд рублей при оплате покупок в аптеках и медицинских учреждениях с помощью кредитной СберКарты, сообщает пресс-служба банка.

«Мы установили максимально низкую ставку по Кредитной СберКарте для оплаты покупок в аптеках и за медицинские услуги в 2021 году — во время пандемии COVID-19, когда ценность здоровья стала еще более очевидной», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Он добавил, что ставка при оплате кредитной СберКартой составляет 9,8% годовых.

«Также низкая ставка 9,8% действует при оплате онлайн-покупок одежды, техники и других товаров на Мегамаркете», — добавил он.

По данным Сбера, чаще всего кредитной СберКартой пользуются жители Москвы, юга России и Поволжья.

Напомним, в 2023 году портал «Банки.ру» назвал кредитную СберКарту картой года, а по итогам 2022 года карта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов» по версии премии Frank Credit Cards Award.

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