Диетолог перечислила наиболее вредные сочетания продуктов

Сочетание мяса и картофеля может привести к ухудшению пищеварения и вызвать чувство тяжести. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

Кроме того, по ее словам, не стоит сочетать между собой алкоголь и мясо, молоко и цитрусовые, а также йогурт и фрукты.

«Кислота цитрусовых может свернуть белок молока, что может привести к расстройствам желудка. Йогурт содержит пробиотики, которые могут быть уничтожены кислотой фруктов, что уменьшит пользу от их одновременного употребления. Употребление мяса с алкоголем может вызвать избыточную нагрузку на печень и ухудшить переваривание», — пояснила Лазуренко.

Диетолог также посоветовала не есть фрукты после основного приема пищи, потому что это может спровоцировать брожение и газообразование в желудке из-за различной скорости переваривания продуктов.

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова до этого говорила, что белки не стоит есть одновременно с картофелем, кашами, макаронами и тестом, так как такое сочетание «стопорит» все процессы в желудке. По ее словам, подобная еда в перспективе вызывает гастриты, запоры, язвы.

Ранее врач рассказала, чем заменить в пост животный белок.