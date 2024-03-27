В Венесуэле преступник сбежал из тюрьмы под видом женщины, пишет Oddity Central. Охранники не сразу заметили пропажу заключенного.

Мануэлю Лоренцо Авила Альварадо удалось сбежать из тюрьмы после того, как к нему на свидание приходила жена. Супруга передала ему женскую одежду, парик и косметику, с помощью которых он обманул охранников, выдав себя за женщину.

На камерах видно, как Манэуль выходит из тщательно охраняемого учреждения и смешивается с толпой женщин, пришедших на свидания с другими заключенными. Из-за того, что охранники слишком поздно заметили пропажу Альварадо, его пока так и не удалось найти.

В полиции заявили, что на поимку беглеца подняты все силы, на данный момент устанавливается его местоположение. Также офицеры добавили, что Мануэль был переведен в эту тюрьму из другой колонии.

Ранее в Британии из-за радиоактивного газа заключенных перевели в другие камеры.