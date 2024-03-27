На севере Москвы закрыли хостел, в котором жили террористы из «Крокуса»

В Москве закрыли хостел, в котором жили исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемые в ходе допроса признались, что жили в этом здании, расположенном на севере столицы, чуть меньше месяца до теракта.

В тоже же пятиэтажном здании находится адвокатская контора. Сотрудница этой конторы рассказала корреспонденту агентства, что хостел закрыт.

Также не работают контактные телефоны хостела, указанные на сайтах. Телефон никто не берет.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».