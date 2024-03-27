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Якутия потратит на искусственные дожди 130 млн рублей

Якутия потратит на искусственное вызывание осадков 130 млн рублей

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khaleejtimes.com

Работы по искусственному вызыванию осадков в пожароопасный период обойдутся в этом году Якутии в 130 миллионов рублей, заявил начальник республиканской службы спасения Иннокентий Андросов в беседе с ТАСС.

По его словам, на текущий момент уже сделаны закупки на 60 миллионов рублей. В апреле будет получена вторая половина и выплачено еще 70 миллионов.

Эксперимент по искусственному орошению территории республики в пожароопасный период проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина, который в июне 2022 года поручил правительству России совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым организовать соответствующие мероприятия. После этого Николаев докладывал лидеру страны о том, что эксперимент оказался успешным.

«Привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — сообщал губернатор главе государству.

В январе международная группа ученых из Китая и Шотландии разработала «искусственные листья», генерирующие электричество из дождя и ветра.

Ранее ученые обучили искать ИИ подземные источники «зеленой» энергии.

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