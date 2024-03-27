СК возбудил дело против замначальника Северо-Кавказской ж/д

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по факту злоупотребления должностными полномочиями (по ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК.

РИА Новости сообщало, что замначальника СКЖД задержан по подозрению в присвоении себе, предварительно, 600 млн рублей при реконструкции Крымского узла.

По данным СК РФ, 29 декабря 2021 года обвиняемый, зная, что строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. Первый этап» не завершены и их качество не соответствует заявленным требованиям, что это может причинить экономический ущерб ОАО «РЖД», ради собственной выгоды подписал акт приемки законченного строительства объекта. Тогда фигурант занимал пост председателем приемной комиссии.

Отмечается, что в этом акте была приведена заведомо ложная информация о завершении работ по указанному объекту.

Действия чиновника привели к значительному нарушению прав и законных интересов организации ОАО «РЖД». Речь идет о том, что обвиняемый перечислил 600 млн рублей на расчетный счет подрядной организации.

Временная эксплуатация 31-го железнодорожного пути по объекту стала возможной только с августа прошлого года после выявления допущенных грубых нарушений при его строительстве и последующего их устранения за счет привлечения дополнительных средств ОАО «РЖД».

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Следствие продолжается, уточнили в СК.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья двух сотрудников заподозрили в получении взятки в размере 13 миллионов рублей.