Главе СК РФ доложат о расследовании дела девочки, которую отец сажал на цепь

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела об истязании девочки в Петербурге. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.
Управление ведомства по Петербургу также предоставит Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах.
По версии правоохранителей, отец 12-летней девочки держал ее на цепи, часто избивал. На данный момент ребенок находится в социальном детском учреждении. В отношении отца возбудили уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.
По словам родителя, раньше они всей семьей жили в Белоруссии, но в какой-то момент мать стала злоупотреблять алкоголем, и глава семьи вывез ребенка в Петербург. Информацию про цепь он подтвердил.
Ранее в Волгоградской области мать семь лет избивала сына и лишала его еды и прогулок.