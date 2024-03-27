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Главе СК РФ доложат о расследовании дела девочки, которую отец сажал на цепь

Бастрыкин контролирует дело о девочке из Петербурга, которую отец держал на цепи

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Телеграм-канал «Следком»

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела об истязании девочки в Петербурге. Об этом сообщает Следком в официальном Telegram-канале.

Управление ведомства по Петербургу также предоставит Бастрыкину доклад об установленных обстоятельствах.

По версии правоохранителей, отец 12-летней девочки держал ее на цепи, часто избивал. На данный момент ребенок находится в социальном детском учреждении. В отношении отца возбудили уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

По словам родителя, раньше они всей семьей жили в Белоруссии, но в какой-то момент мать стала злоупотреблять алкоголем, и глава семьи вывез ребенка в Петербург. Информацию про цепь он подтвердил.

Ранее в Волгоградской области мать семь лет избивала сына и лишала его еды и прогулок.

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