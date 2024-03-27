Психиатр рассказал, какие изменения происходят с психикой пожизненно заключенных

Психика пожизненно осужденных людей претерпевает серьезные изменения, они могут терять способности к ориентации в пространстве, а также испытывать трудности с общением, потому что почти не разговаривает с окружающими. Об этом «Пятому каналу» рассказал психиатр Владимир Каторгин.

Однако со временем преступники могут привыкнуть даже к строгому режиму, уточнил он.

«Психика обладает невероятной способностью к адаптации. <…> И все же нередко были случаи, когда из колоний спустя много лет привозили заключенных, и им требовалась помощь психиатра», — подчеркнул специалист.

По его словам, стрессовыми факторами для них служат постоянное освещение в камерах, ранние подъемы, жесткий распорядок дня, а также одинаковые действия и обстановка, которые могут приводить к депривации слуха, зрения и вкуса. При этом Каторгин добавил, что подобные изменения могут быть не такими значительными, если психика арестанта была крепкой и устойчивой до тюремного заключения.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников до этого говорил, что распорядок дня людей, которые находятся под следствием или ожидают приговора суда в следственном изоляторе (СИЗО), зависит от местности, где расположен изолятор, продолжительности светового дня и времени года. Однако, по его словам, в каждом из них есть фиксированные часы для подъема и отбоя, утреннего и вечернего туалета, приема пищи, прогулок и проверок.

Ранее были названы неочевидные «проступки», за которые может грозить уголовная ответственность.