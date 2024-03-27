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Патриарх заявил о попытках столкнуть две традиционные религии в России

Патриарх Кирилл: враги России пытаются столкнуть две традиционные религии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, заявил, что враги России предпринимают попытки столкнуть представителей двух традиционных религий в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора. Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяния, совершенного в «Крокус Сити Холле», — сказал патриарх.

По его словам, «недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией.

«Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии», — сказал патриарх, отметив, что подобного допустить в России нельзя.

Он отметил, что подобные попытки разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман в стране.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов после произошедшей трагедии в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Он подчеркнул, что особенно важно нарастить уровень безопасности и контроля в дни проведения праздничных богослужений с участием большого числа прихожан.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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