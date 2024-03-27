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На склад Wildberries в Подмосковье пришли силовики, есть данные о задержанных

Wildberries сообщила, что силовики пришли с проверкой на склад в Электростали

Силовики нагрянули с проверкой на склад интернет-магазина Wildberries в Электростали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточнили представители ретейлера, сотрудники полиции проверяют документы у сотрудников склада в рамках работы службы миграции. Сам склад работает в штатном режиме, а компания оказывает содействие правоохранителям.

Как пишет Telegram-канал Shot, полицейские и росгвардейцы ищут среди работников Wildberries нелегалов. По подозрению в нарушении миграционного законодательства уже задержаны 10 человек. Аналогичную информацию приводит Baza.

Массовые проверки мигрантов и поступления предложений об ужесточении миграционного законодательства начались после теракта в «Крокус Сити Холле», в исполнении которого подозревают приезжих из Таджикистана. Так, в Новгородской области уже запретили нанимать иностранцев на работу в транспортной сфере. А депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал провести в стране полную «ревизию» всех трудовых мигрантов, а также приезжих, недавно получивших российское гражданство.

Ранее МВД сообщило, сколько мигрантов-нарушителей выявили в Москве за прошлый год.

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