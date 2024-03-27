Названы неочевидные «проступки», за которые может грозить уголовная ответственность

Россиянам может грозить уголовное наказание за репост публикаций, лайки и неоднозначные заявления в социальных сетях, если они будут трактоваться как возбуждение межнациональной ненависти и вражды. Об этом «Пятому каналу» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Даже репост и лайк комментария неоднозначного содержания, которое может разжечь ненависть или вражду по отношению к какой-либо социальной группе, в том числе и в особенности по национальной принадлежности или религиозной, повлечет за собой наступление уголовной ответственности», — указал специалист.

Кроме того, получить уголовный срок можно при покупке шпионских «игрушек», например, ручки или брелоки со скрытой видеокамерой, предупредил он. Наказание предусмотрено и для тех граждан, которые решат фиктивно зарегистрировать знакомых в своей квартире, а также тех, кто решит записывать телефонный разговор без согласия собеседника. Лишение свободы может наступить и в отношении тех, кто решит поднять деньги или украшения на улице и присвоить их себе, заключил Жорин.

Юрист Алла Георгиева до этого говорила, что москвичам, которые сорвут первоцветы, занесенные в Красную книгу, может грозить административная или уголовная ответственность. Она уточнила, что к таким растениям относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная.

Ранее стало известно, какое наказание получил фанат, выбежавший на поле в матче сборной России.