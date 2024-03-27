В МЧС подтвердили, что в трех скважинах на руднике «Пионер» обнаружена вода

На руднике «Пионер» в Амурской области, где произошел обвал и под землей остались люди, в трех скважинах обнаружена вода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, в первой скважине вода обнаружена на глубине 170 метров в результате бурения, во второй — на глубине 175 метров, но там нашли лед, на третьей — на глубине 150 метров.

В настоящее время четвертая скважина бурится на глубину 295 метров, осталось пройти 80 метров, рассказали в МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что в зоне происшествия работают межведомственный оперативный штаб и подвижный пункт управления ГУ МЧС РФ по Амурской области. Задействовано 226 специалистов и 29 единиц техники.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал. Туда направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника могут находиться 13 человек.

Ранее директора рудника «Пионер» заключили под стражу.