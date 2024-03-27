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В России зарегистрировали новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Мир-19»

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Павел Львов/РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от ковида «Мир-19». Об этом пишет ТАСС.

По словам ФМБА, доклинические и клинические исследования «Мир-19» показали его эффективность и безопасность. В конце 2023 года эксперты завершали третью фазу клинических исследований препарата. В итоге министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения, заключили в пресс-службе.

До этого в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ рассказали, что специалисты центра совместно с Депздравом Москвы провели оценку эффективности вакцины «Спутник V» c исходным антигенным составом за весь период пандемии. Выяснилось, что препарат по-прежнему защищает вакцинированных.

Исследование показало, что Спутник V» обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%, несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса.

Ранее вирусолог оценил опасную «побочку» западных вакцин от COVID-19.

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