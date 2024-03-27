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Политолог объяснила, почему Сбер рассказал о поддержке жителей приграничных территорий

Политолог Федорова: благотворительность корпораций стимулирует помогать других

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Настоящий Гладков/Telegram

Cбербанк с самого начала специальной военной операции занимал позицию поддержки заемщиков, пострадавших от военных действий и атак на приграничные с Украиной территории, но, возможно, не хотел привлекать к этому внимание и пиариться на этом, заявила в беседе с «Газетой.Ru» политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

При этом эксперт отметила, что, когда благотворительность крупной компании становится заметной, это стимулирует другие организации оказывать помощь.

По мнению эксперта, теракт в «Крокус Сити Холле» послужил толчком для еще большей консолидации общества.

«Простые и неподготовленные к чрезвычайным ситуациям люди проявили участие, заботу о друг друге, солидарность, порой даже героизм. И у многих возник вопрос — а как поведут себя корпорации, обладающие огромными ресурсами? Случившаяся трагедия показала, что крупные компании повели себя не хуже простых людей. Это говорит о том, что у нас здоровое на всех уровнях общество», — сказала Анна Федорова.

Эксперт не исключила, что, возможно, в этот момент кто-то мог начать возмущаться, что банки помогают пострадавшим при теракте в «Крокусе», но, например, не помогают тем, кого ежедневно обстреливают на приграничных территориях — в Белгороде, Курске.

«Поэтому Сбер мог именно в эти дни обнародовать информацию о том, что в компании не первый год действует программа поддержки, по которой списываются долги не только жертв терактов и чрезвычайных ситуаций, но также пострадавших от военных действий и атак на приграничные территории», — предположила политолог.

Ранее Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк поддерживает жителей Белгорода и других приграничных регионов с первых дней специальной военной операции.

Кроме этого, Совкомбанк и «Хоум банк» заявили, что проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в Белгороде и других приграничных российских регионах.

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