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В России хотят возродить тимуровское движение

Депутат ГД Милонов призвал возродить в России тимуровское движение

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В России необходимо частично возродить идею тимуровского движения среди молодежи. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Возрождение движения тимуровцев, по мнению депутата, поспособствует патриотическому воспитанию, а также научит молодых людей альтруизму, привьет им желание помогать людям. В советское время тимуровцы поддерживали старшее поколение, участвовали в общественной работе, напомнил парламентарий.

Потребность в объединении детей и молодежи в отряды для проведения различных мероприятий есть и сегодня, заявил Милонов, ссылаясь на педагогов и психологов. Он призвал министра рассмотреть идею «частичной реставрации» движения тимуровцев и его внедрения в молодежную среду.

Напомним, в КПРФ недавно предрекли возвращение пионерской организации, подчеркнув, что она до сих пор «необходима и востребована».

Ранее Милонов предложил мужчинам дарить женщинам на 8 Марта беременность.

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