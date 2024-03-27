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В Москве щенку мопса удалили необычное новообразование на глазном яблоке

Ветеринары в Москве удалили щенку необычное новообразование на глазном яблоке

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ГБУ «Мосветобъединение»

Ветеринары в Москве удалили щенку мопса новообразование на глазном яблоке, на котором у него выросла шерсть. Об этом «Москве 24» рассказали в столичном Комитете ветеринарии.

Владельцы питомца обратились в Калининскую государственную ветеринарную клинику, где у собаки выявили редкое врожденное заболевание — дермоид склеры с прорастанием в латеральную часть роговицы. Оно может возникнуть из-за неправильного распределения тканей во время внутриутробного развития плода.

Хирург-офтальмолог Сергей Маслов уточнил, что данный недуг спровоцировал у мопса хроническое раздражение роговицы, что могло привести к пигментному кератиту, язве роговицы и слепоте. Собаке провели операцию по удалению опухоли, по итогам послеоперационной терапии его ждет полное восстановление, заключил врач.

Исследование сервисов «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что подавляющее большинство — 97% — всех обращений к ветеринарам приходится на владельцев кошек и собак. Только 3% запросов поступает по экзотическим животным, главным образом, шиншиллам, декоративным крысам и слеткам птиц.

Ранее ветеринар объяснил, как защитить домашних животных от клещей.

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