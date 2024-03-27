На Чукотке спасли пенсионера, который провел в тундре пять месяцев

На Чукотке нашли мужчину, который пять месяцев не давал о себе знать. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

О том, что 70-летний пенсионер долго не появлялся дома, правоохранителям сообщила его супруга. Мужчина и раньше уходил порыбачить на несколько месяцев без связи с родственниками.

Как и ранее, осенью россиянин отправился в путешествие и должен был приехать к Новому году, но не сделал этого. Спустя некоторое время жена пропавшего заявила в полицию.

В результате полиция нашла мужчину в 150 километрах от села.

«Он был истощен, продукты закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно», – поделилась Волк.

Мужчина не нуждался в помощи медиков, поэтому его привезли домой.

Ранее в Свердловской области мальчик сбежал и спрятался дома у родственников, чтобы не возвращаться в соцучреждение.