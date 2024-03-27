Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

В Москве 27 марта может стать самым теплым днем с начала года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, такая обстановка ожидается благодаря периферии антициклона. Эксперт отметил, что погода будет в основном безоблачной и без осадков. Температура воздуха в Москве будет на уровне +9-11℃. В Подмосковье ожидается +7-12℃.

Ветер будет северо-западный и достигнет 2-7 м/с. Атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы, заключил Леус.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что и в апреле в столице ожидается теплая и сухая погода.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальные морозы от -20°C до -40°C ожидается на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области.

Ранее сообщалось, что всю неделю погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы.