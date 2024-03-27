Собянин назвал количество пострадавших, остающихся в больницах Москвы после теракта

На лечении после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске в московских больницах остаются 60 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек», — написал он.

Собянин подчеркнул, что свыше ста сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, более 700 врачей и медсестер участвовали в спасении пострадавших. По его словам, количество пациентов в крайне тяжелом состоянии сократилось почти в три раза.

«Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», — добавил глава Москвы.

Собянин отметил, что на помощь пострадавшим «пришел весь город».

«Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать донорскую кровь», — отметил он.

Собянин сообщил, что 110 социальных работников, более 150 психологов постоянно контактируют с семьями погибших и пострадавших, в том числе с теми, кто приезжает в Москву из других регионов страны.

«Больше 20 млн руб. москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы», — добавил мэр.

До этого в МЧС России сообщили, что людей под завалами «Крокуса» больше нет.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».