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Большинство спасательных работ на руднике «Пионер» с застрявшими рудниками приостановили

Третья разведочная скважина на руднике «Пионер» показала наличие воды в шахте

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МЧС РФ/РИА Новости

Большинство аварийно-спасательных работ на руднике «Пионер» в Амурской области, где произошел обвал и под землей остались люди, приостановили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник отметил, что такое решение принято из-за подвижности грунта и риска повторного прорыва.

Тем временем третья разведочная скважина на руднике «Пионер» в Амурской области показала наличие воды в шахте. Однако спасатели продолжают бурить четвертую скважину. Два бура, которые завершили проходку скважин, начнут бурение в новых местах, заключил источник.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал. Туда направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника могут находиться 13 человек.

По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах.

Управляющему директору «Пионера» предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ после чрезвычайного происшествия.

Ранее СК завел уголовное дело после обвала в шахте «Кальинская» на Урале.

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