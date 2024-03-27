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Стало известно о подвиге официанта из Таджикистана во время теракта в Подмосковье

Baza: официант из Таджикистана сидел с раненным в теракте мужчиной полчаса

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Телеграм-канал «Baza»

17-летний официант из Таджикистана сидел с пострадавшим в теракте мужчиной полчаса, когда весь персонал покинул территорию «Крокус Сити Холла» после тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Baza отмечает, что 17-летний Бунавшох Эркинов приехал в Москву осенью 2022, а недавно молодой человек устроился в отель «Аквариум», расположенный в здании «Крокус Сити Холла». 22 марта, в день теракта, была всего третья смена Бунавшоха. Вечером в ресторан зашел мужчина, попросил воды и рухнул на пол.

«Я не понял сразу, что он ранен. Он даже сам не знал, наверное. Попросил воды. Я думал, что он испуганный», — сказал официант.

По его словам, сотрудники заведения положили мужчину на стулья, а затем заметили у него рану на спине. Раненого перевязали полотенцем — мужчина потерял много крови. После команды покинуть ресторан весь персонал ушел, но Бунавшох остался с пострадавшим, так как не смог бросить мужчину, просившего помощи.

Через полчаса в ресторан пришел полицейский с сотрудниками отеля — вместе с Бунавшохом они доставили раненного к машине скорой и передали медикам. Эркинов запомнил, что мужчину звали Владимир.

До этого стало известно, что 15-летняя школьница Виктория, подрабатывавшая в гардеробе столичного концертного зала «Крокус Сити Холл», помогла вывести взволнованных людей из горящего здания во время теракта.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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