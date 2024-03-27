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Москвич попытался открыть посудомоечную машину и попал в реанимацию

В Москве мужчина впал в кому из-за попытки открыть посудомоечную машину

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Жителя Москвы оказался в больнице после попытки помыть посуду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Люблино. Молодой человек хотел отправить тарелки в посудомоечную машину и дотронулся до техники мокрыми руками, после чего его ударило током.

Москвич смог вызвать себе скорую помощь и рассказал о произошедшем. В результате мужчину госпитализировали. В медучреждении он впал в кому. Специалисты направили пациента в реанимацию. Состояние россиянина оценивают как тяжелое.

До этого в Подольске девятиклассник впал в кому на уроке литературы. Школьник стал задыхаться и плохо ориентировался в пространстве. Учительница оперативно вызвала скорую помощь. Известно, что мальчик серьезных проблем со здоровьем не имел.

Ранее мужчина попытался удалить вросший волос и впал в кому.

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