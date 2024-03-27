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Генический порт на Азовском море захотели восстановить

Сальдо заявил о планах восстановить Генический торговый порт на Азовском море

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Генический морской торговый порт на Азовском море планируют восстановить. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На Херсонщине планируем восстановить Генический морской торговый порт, остановленный еще в 90-х», — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что Азовское море теперь является внутренним морем России, и поэтому ему требуется разветвленная портовая сеть.

Кроме того, отметил глава Херсонской области, в планах есть строительство новых очистных сооружений на побережье, которые являются необходимыми для расширения сети рекреационных заведений — домов отдыха, пансионатов и турбаз.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья заявлял, что в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черноморского морей.

Ранее Владимир Путин рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

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