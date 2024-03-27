Арестован директор рудника «Пионер», где произошел обвал

Управляющему директору рудника «Пионер», где произошел обвал и под землей остались люди, предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ после чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает СУ СКР по Амурской области в Telegram-канале.

Уточняется, что управляющий заключен под стражу.

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области накануне. Это произошло после обнаружения грубых нарушений в работе шахты.

Также спасательные работы были приостановлены из-за угрозы для сотрудников МЧС.

До этого 26 марта сообщалось, что итоги обследования шахты, в которой находятся попавшие под обвал горняки, станут известны в ближайшие дни. По словам одного из спасателей, на текущий момент МЧС располагает данными обследования двух пробуренных в руднике скважин, и по ним видно, что зону горной выработки затопило водой вперемешку с илом и льдом.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал. Туда направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника могут находиться 13 человек.

По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.