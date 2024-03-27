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Разработана информационная система выпуска электронных ветеранских удостоверений

В России разработана система выпуска электронных удостоверений для ветеранов

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Единая Россия

В министерстве обороны России рассказали, что информационная система для оперативного выпуска электронных удостоверений ветерана боевых действий была разработана и апробирована. На текущий момент ведомство уже провело тестирование выдачи новых удостоверений на базе одного из банков страны.

Для этого была разработана информационная система взаимодействия между военным ведомством и банковской системой, уточнил глава департамента информационных систем МО РФ генерал-лейтенант Олег Масленников.

Система максимально упрощает получение удостоверения участника боевых действий. Его можно оформить дистанционно через личный кабинет мобильного приложения или через сайт банка.

Выдача удостоверения осуществляется в срок до семи дней. В Минобороны указали, что документ имеет специальную защиту от подделок.

В удостоверение внедрены механизмы: контактный (с использованием считывающих устройств и штрих-кода) и бесконтактный (через встроенный чип). Также удостоверение можно предъявить через смартфон с использованием мобильного приложения.

Накануне генеральной прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что статус ветерана боевых действий получили более 300 тысяч военнослужащих — участников спецоперации. По словам Краснова, обращения от семей участников боевых действий позволили выявить пробелы в нормативном регулировании и организации работы уполномоченных ведомств.

26 марта президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры решительно реагировать на жалобы, которые касаются волокиты в поддержке участников специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником.

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