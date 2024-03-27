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Бойцы с антидроновыми ружьями появились в оцеплении у «Крокус Сити Холла»

РИА Новости: в оцеплении у «Крокуса» появились бойцы с антидроновыми ружьями

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у концертного зала «Крокус Сити Холл», появились бойцы с антидроновыми ружьями. Об этом пишет РИА Новости.

По словам полицейского, с которым поговорил корреспондент агентства, с помощью таких ружей можно сбивать как беспилотники типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. Правоохранитель не уточнил, с чем связано такое усиление оцепления.

Как сообщает РИА Новости, в оцеплении у концертного зала стоят минимум два бойца с такого типа ружьями.

Накануне первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда рассказал, что специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные и поисковые работы в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».

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