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Крупное землетрясение произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Фиджи

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Из личного архива Евгения Ковалевского

У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 588 км к юго-западу от столицы островного государства — города Сува. В городе проживает свыше 77 тыс. человек. Очаг тектонического события залегал на глубине 18 км.

Информации о разрушениях или пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

В феврале глава МИД Японии застряла на Фиджи. У Ёко Камикава сломался чартерный самолет.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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