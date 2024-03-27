Крупное землетрясение произошло у берегов Фиджи

У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 588 км к юго-западу от столицы островного государства — города Сува. В городе проживает свыше 77 тыс. человек. Очаг тектонического события залегал на глубине 18 км.
Информации о разрушениях или пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
В феврале глава МИД Японии застряла на Фиджи. У Ёко Камикава сломался чартерный самолет.
Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.