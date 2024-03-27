«Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли

Кафе «Чайхана», предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», закрылась. Об этом сообщает РИА Новости.

Все двери кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе, хозяином которой, предположительно, является Касимов, закрыты, никаких табличек о дальнейшем расписании работы не установлено, говорится в сообщении агентства.

Во вторник, 26 марта, Басманный суд арестовал фигуранта дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах нападавших, которым сдавал квартиру. Касимов является уроженцем Киргизии, имеет паспорт РФ.

Накануне брат восьмого арестованного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова Яхеиддин заявил, что родственник не был в курсе планов террористов.

«Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям», — сказала журналистам мать Касимова.

Ранее в Твери нашли квартиру арестованных из-за теракта в «Крокус Сити Холле».