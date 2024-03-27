Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли

РИА Новости: «Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» закрыли

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Кафе «Чайхана», предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», закрылась. Об этом сообщает РИА Новости.

Все двери кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе, хозяином которой, предположительно, является Касимов, закрыты, никаких табличек о дальнейшем расписании работы не установлено, говорится в сообщении агентства.

Во вторник, 26 марта, Басманный суд арестовал фигуранта дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах нападавших, которым сдавал квартиру. Касимов является уроженцем Киргизии, имеет паспорт РФ.

Накануне брат восьмого арестованного по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова Яхеиддин заявил, что родственник не был в курсе планов террористов.

«Он простой человек, веривший всем. Всегда помогает людям», — сказала журналистам мать Касимова.

Ранее в Твери нашли квартиру арестованных из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами