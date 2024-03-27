Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Твери нашли квартиру арестованных из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости: в Твери нашли квартиру арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

close
100%
Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», последний год проживали в Твери. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, они жили в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе города.

Соседи рассказали журналистам РИА Новости, что Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, всегда здоровались. По их словам, в семье было много детей.

Одна из соседок заявила, что Исломовы никогда не предлагали помочь, когда она несла тяжелые пакеты или сумки.

«И никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут», — сказала женщина.

Накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

25 марта этот же суд отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила.

По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсидин Фаридуни. Следствие считает, что Исломовы предоставили предполагаемым террористам квартиру, автомобиль и перевозили их деньги.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех предполагаемых исполнителей исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами