В Твери нашли квартиру арестованных из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Аминчон и Исроил Исломовы, арестованные по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», последний год проживали в Твери. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, они жили в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома на улице Склизкова в Московском районе города.

Соседи рассказали журналистам РИА Новости, что Исломовы были тихими, вежливыми и культурными, всегда здоровались. По их словам, в семье было много детей.

Одна из соседок заявила, что Исломовы никогда не предлагали помочь, когда она несла тяжелые пакеты или сумки.

«И никто никогда никакой помощи не предложит, хотя у них это в крови, они любят людям помогать, а эти — никогда. Никогда. И они, знаете, как хозяева земли, вот так они себя ведут», — сказала женщина.

Накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

25 марта этот же суд отправил под арест еще троих фигурантов уголовного дела о теракте — братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила.

По версии следствия, Диловар и Аминчон состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсидин Фаридуни. Следствие считает, что Исломовы предоставили предполагаемым террористам квартиру, автомобиль и перевозили их деньги.

Вечером 24 марта Басманный суд арестовал четырех предполагаемых исполнителей исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».